“Non mi guardare così”, Belen e lo sguardo magnetico che ti cattura, sensuale – FOTO

Belen Rodriguez dispensa consigli a tutte le mamme che vogliano rendere la loro festa ancora più speciale: il suo sguardo magnetico cattura i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Domenica 9 maggio sarà la giornata interamente dedicata alle mamme. In molti, in occasione di questa celebrazione, si stanno adoperando per comperare i regali più belli per le proprie mogli, compagne o madri. Belen Rodriguez, che è in attesa della secondogenita Luna Marie, non poteva non dispensare i propri consigli alle mamme, affinché tutte possano trascorrere la giornata a loro dedicata in maniera degna.

L’argentina, resa ancora più bella dalla gravidanza, ha pubblicato uno scatto in cui sponsorizza i nuovi gioielli della collezione “DoDo Jewels”, invitando le sue followers a rendere la festa della mamma ancora più “scintillante”. Il suo sguardo magnetico, da femme fatale, ha dato il via ai commenti di apprezzamento dei fan.

LEGGI ANCHE —> Bellezza di un’altra galassia: Dayane Mello in bikini fa strage di cuori – FOTO

Belen Rodriguez, la FOTO è sensazionale, i fan non si trattengono

Per vederla, vai su Successivo