Bianca Guaccero, sorriso smagliante per un importante promemoria ai fan- Foto

Bianca Guaccero pubblica uno scatto dove si mostra bella più che mai. Tra poco la stagione di Detto Fatto finirà, ma c’è ancora un’intera settimana per guardare tutorial interessanti e utili. Date un’occhiata anche voi al nuovo post di Instagram che ha ottenuto tanti like e commenti!

Bianca Guaccero ha pubblicato un nuovo scatto dove sfoggia, come sempre, il suo sorriso raggiante. Maggio ormai è arrivato e, con esso, anche la fine della stagione di Detto Fatto si avvicina.

A ricordarlo, è stata proprio la diretta interessata che ha ricordato ai follower che questa è l’ultima settimana del programma. Dalla settimana prossima, la conduttrice andrà in vacanza, per poi ricominciare con sorprese e tutorial.

Bianca Guaccero, il coronavirus e la sospensione di Detto Fatto

Di recente, la conduttrice ha dovuto fare i conti con il coronavirus. La pugliese, durante l’assenza dal programma, è anche intervenuta in collegamento e ha colto l’occasione per abbracciare virtualmente i fan e il pubblico da casa.

La Guaccero ha anche fatto un appello sui social, in particolare al suo paese Bitonto: “Il paese è tra i primi 21 paesi che hanno superato in maniera preoccupante i numeri del contagio”. La Guaccero ha avuto numeri e analisi dal sindaco di Bitonto e ha sottolineato che ci si contagia soprattutto nei nuclei familiari.

A parte il Covid non è stato un anno facile per la Guaccero che ha dovuto anche fare i conti con la sospensione del programma. Motivo? Il fatto che un tutorial di Emily Angelillo è stato valutato come sessista. Un tutorial molto “particolare”, dove la ballerina di pole dance cercava di insegnare alle donne a casa come fare una spesa “seducente”.

Un vero clamore mediatico con tanto di scuse da parte dell’interessata che ha dichiarato di essere amareggiata. Per fortuna, poi, il ritorno del programma per Bianca Guaccero con tanto di rinnovamento di tutta la squadra autorale.

A questo punto, resta da fare solo una domanda. Detto Fatto tornerà a settembre? Quasi sicuramente potremo rivedere la bella pugliese a condurre il programma che prima aveva come padrona di casa Caterina Balivo.