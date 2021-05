Che Tempo Che Fa, arrivano notizie clamorose: chi presenterà il prossimo anno

Che Tempo Che Fa. In attesa della nuova puntata in onda domenica prossima, arrivano notizie clamorose: chi presenterà il prossimo anno

“Che Tempo Che Fa” si conferma una delle trasmissioni più seguite della domenica sera. Il talk show, che da quest’anno viene nuovamente trasmesso nella prima serata di Rai 3, ieri ha tenuto incollati allo schermo oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share pari al 10.25%. Si è trattato dell’ennesimo successo per il conduttore Fabio Fazio, che come di consueto è affiancato dalla comica Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck.

Fazio, alla sua seconda edizione senza pubblico, nella scorsa puntata ha ospitato l’ex fuoriclasse del Milan Andrij Ševčenko: un’intervista che lo ha emozionato molto e per la quale il conduttore era in trepidante attesa. Nel frattempo, sono trapelate delle notizie clamorose in merito all’edizione del prossimo anno: chi condurrà la nuova stagione?

Che Tempo Che Fa, chi condurrà il prossimo anno? Clamorose novità

La stagione 2020/2021 di “Che Tempo Che Fa” è tornata a riscuotere il successo di un tempo. Dopo alcune annate non particolarmente favorevoli in termini di ascolti, il ritorno del talk show su Rai 3 ha impresso una svolta decisiva all’auditel: la scorsa puntata ha infatti registrato oltre il 10.25% di share. Complici gli ospiti internazionali che non possono mai mancare, ma anche la sintonia tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che con i suoi monologhi riesce a strappare un sorriso ai telespettatori. Sul web, in queste ultime settimane, circolano numerose ipotesi in merito all’edizione del prossimo anno: chi condurrà “Che Tempo Che Fa”?

Salvo sorprese inattese, la coppia Fazio-Littizzetto tornerà al timone del talk show anche per l’edizione 2021/2022. D’altronde, il conduttore è il simbolo del programma fin dalla stagione d’esordio: “Che Tempo Che Fa” non potrebbe mai far a meno di lui.