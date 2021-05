Chiamami ancora amore, Greta Scarano fa delle rivelazioni (SPOILER)

L’attrice Greta Scarano è ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, durante la puntata del 3 maggio. L’attrice che ha recentemente recitato nella fiction “Il commissario Montalbano” sarà protagonista di un nuovo film su rai Uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)

L’attrice Greta Scarano sarà protagonista di una fiction dal titolo “Chiamami ancora amore” che è la storia di una separazione, una coppia che scoppia. E’ proprio così che inizia la fiction, mentre la moglie sta andando via di casa nonostante il marito abbia organizzato per lei una festa a sorpresa dove c’è moltissima tensione.

LEGGI ANCHE —–> Piera Maggio, madre di Denise Pipitone rivela un segreto: “Li conosciamo…”

Da Montalbano alla fiction “Chiamami ancora amore”: l’ascesa di Greta Scarano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)

LEGGI ANCHE > I Soliti Ingoti, Rocio Morales fa una partita incredibile: non era mai successo

Greta Scarano interpreta una donna la cui relazione sentimentale sta andando a rotoli. Questo è il perno centrale della nuova fiction di Rai Uno “Chiamami ancora amore”.

“La protagonista è molto insoddisfatta – spiega l’attrice – lei voleva fare medicina ma ripiega sulla professione dell’infermiera per poter allevare il suo bambino. Ha un rapporto conflittuale con il padre ed è orfana di madre. E’ una donna che ha una serie di tormenti, è irrisolta e alla ricerca della sua felicità personale e nel farlo mette in crisi la sua relazione cioè il suo presente“.

A questo punto la conduttrice chiede all’attrice se lei avesse mai dovuto rinunciare a qualcosa per essere felice. “Io ho messo la mia realizzazione professionale al centro della mia vita – risponde la Scarano – sono molto fortunata ma non ho mai dovuto rinunciare. A volte sono dovuta scendere a compromessi come è normale che sia nelle relazioni. Non ho figli ma perché non è capitato“.

L’attrice poi parla della sua famiglia e del fatto che sia stata sempre indipendente per evitare di dipendere dagli altri. Poi racconta della sua passione per la recitazione e della sua aspirazione a diventare una regista.

Infine, Serena Bortone tira in ballo una scena del commissario Montalbano che ha fatto molto discutere cioè quella del bacio che il commissario diede al suo personaggio pur essendo fidanzato con Livia (che lascia con una telefonata).

Sono stati in tanti a scrivere a Greta Scarano dandole della “rovina famiglie“. “Nessuno dei fan di Montalbano – commenta – si aspettava che il commissario lasciasse la fidanzata per telefono“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Sono stata sempre molto indipendente e circondata da donne molto forti – spiega la Scarano – loro sono molto orgogliose di me. I miei parenti io li ho sempre tenuti molto calmi ma ricordo quando mio padre venne al festival del cinema di Venezia e non potrò mai dimenticare che era una maschera di lacrime, molto emozionato“.

L’attrice è fidanzata con il regista Sidney Sibilia e non ha ancora in programma di sposarsi. “Non ho il pallino del matrimonio – spiega l’attrice – non sono mai stata quella che si voleva sposare. Non è un mio desiderio e non lo è mai stato”.

Per concludere, Greta Scarano mostra un lato inedito di sé cioè quello della musicista. L’attrice, che ha studiato musica, si siede alla batteria e inizia a suonare mentre Serena Bortone si lascia andare a un ballo scatenato.