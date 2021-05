Clamoroso, Pierpaolo Pretelli beccato con un’altra: lei è fidanzatissima

Pierpaolo Pretelli beccato a fare colazione con un’altra donna: lei è famosissima ed è la fidanzata di un ex gieffino. Come reagirà Giulia Salemi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

La pagina Instagram Whoopsee ha lanciato uno scoop clamoroso in merito all’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, fidanzato con Giulia Salemi. Il modello, che questa mattina si trovava a Milano a fare colazione in un bar, è stato beccato in compagnia di un’altra donna: lei è famosissima ed è la fidanzata di un ex gieffino.

Il fatto è parso fin da subito sconcertante ai followers, dato che la relazione tra l’ex velino e Giulia Salemi, stando alle testimonianze, va a gonfie vele. Peraltro, Pierpaolo si trova a Milano proprio per trascorrere del tempo insieme alla fidanzata. Tuttavia, nelle ultime ore, sul web non si parla d’altro. Pretelli ha tradito la sua Giulia? E, soprattutto, chi è questa donna famosissima che ha incontrato il modello?

LEGGI ANCHE —> “Tu, famiglia. Giulia Salemi e l’importante traguardo con Pierpaolo Pretelli”

Clamoroso, Pierpaolo Pretelli beccato proprio con lei: come reagirà Giulia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

LEGGI ANCHE —> Giulia Salemi, l’annuncio ufficiale: “E’ finita con Pier”

La donna che ha fatto colazione con Pierpaolo Pretelli è Cecilia Rodriguez, fidanzata dell’ex gieffino e attuale naufrago dell’Isola dei Famosi Ignazio Moser. I due, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Whoopsee, sono stati beccati insieme questa mattina, in un bar di Milano. Un incontro senza dubbio strano agli occhi dei followers, ma che non deve trarre in inganno: con loro, infatti, c’era una terza persona.

Secondo quanto rivelato dalla fonte, i due chiacchieravano serenamente e con toni amichevoli. Gli utenti, che vogliono vederci chiaro, hanno subito tentato di ricostruire il motivo dell’incontro. Che Cecilia e Pierpaolo stessero discutendo di un’eventuale collaborazione? Oppure si è trattato di una semplice colazione tra amici?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Giulia Salemi, attualmente, non ha ancora detto nulla a riguardo. Di certo, non sarebbe la prima volta che lei e la Rodriguez si ritrovano a condividere un fidanzato. In passato, infatti, entrambe hanno avuto una storia con il modello Francesco Monte. Tuttavia, né Giulia né Cecilia sembrano covare rancore l’una nei confronti dell’altra. Come andrà a finire?