Confonde la moglie per un cinghiale e apre il fuoco: tragedia in un orto

Tragedia ieri in provincia di Salerno. Nel suo orto un 70enne ha sparato alla moglie confondendola con un cinghiale.

Pensava che un cinghiale fosse entrato nel suo orto. Questo ha fatto sì che un uomo sparasse contro il presunto animale. Ma in realtà non si trattava di un cinghiale. E’ stata l’oscurità a confondere l’uomo che ha sparato invece alla moglie. Il proiettile ha colpito la spalla della donna. La tragedia è avvenuta ieri sera a Gingatelle di Montecorice a Salerno.

Subito sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata ricoverata presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

LEGGI ANCHE > Investita da un’auto, la 18enne non ce l’ha fatta: tragica fine

70enne spara alla moglie: complice l’oscurità, confusa con un cinghiale

LEGGI ANCHE > Incidente stradale: l’auto prende fuoco, nessuno scampo per una 25enne

Grande spavento ieri in provincia di Salerno. Un uomo di 70 anni ha confuso la moglie per un cinghiale. La donna si trovava nel loro orto. Per via del buio l’uomo non l’ha riconosciuta. Pensando che fosse un cinghiale ha premuto il grilletto. Reduce probabilmente di altre invasioni, l’uomo impaurito dall’irruzione dell’animale ha sparato contro di lui. Ma in realtà si trattava della moglie.

Il 70enne deteneva legalmente l’arma. Sparando involontariamente contro la moglie l’ha ferita alla spalla. Dopo un urlo di dolore ha compreso del terribile sbaglio. Avvicinatosi alla donna appena ha visto le ferite causate dal fucile ha contattato i carabinieri.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Le condizioni della donna non sono gravi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo essere stata sottoposta a un’intervento chirurgico è fuori pericolo. Intanto sono state avviate le indagini.