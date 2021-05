Covid-19, il bollettino del 03 maggio: i dati nazionali aggiornati

Il Ministero della Salute ha appena comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha appena pubblicato i dati nazionali aggiornati relativi allo stato dell’epidemia da Covid-19, un’emergenza che grava sul nostro paese da oltre un anno. Dai dati appena riportati, emerge subito un dato poco confortante, ovvero sono aumentati ulteriormente nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus: i nuovi positivi sono infatti pari a 5.948. Da un monitoraggio del nostro paese emerge invece come i guariti nelle ultime ore sarebbero pari a 13.038, un dato sicuramente incoraggiante.

A differenza del bilancio delle vittime: nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 256 decessi con un totale complessivo di 121.433 pazienti morti per Covid-19, da inizio pandemia. Una situazione insomma che ancora pare non voglia arrestarsi.

Covid-19, bollettino: i numeri in Italia di domenica 02 maggio

Osservando invece la situazione della giornata di ieri – domenica 2 maggio – il numero delle persone positive al Covid era aumentato complessivamente a 4.044.762, evidenziando un incremento di 9.148 casi. I soggetti attualmente positivi (ovviamente di domenica) erano pari a 430.906, ossia +364 unità. In crescita anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2) rispetto alla giornata di sabato: in totale sono 2.524. 3.492.679 era il numero dei soggetti guariti dal virus, +8.637 rispetto al primo maggio. I decessi nelle ultime 24 ore erano aumentati, per un totale di 121.177.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di sabato 1 maggio

Da un’analisi veloce emerge come il mese di maggio non sia iniziato nel migliore dei modi: nella giornata di sabato infatti sono aumentate le persone positive arrivando – dall’inizio della pandemia – a 4.035.617 unità, con un incremento pari a 12.965 casi. D’altro canto, il numero dei soggetti positivi aveva subito una decrescita, 430.542 (-5.728). In diminuzione altresì i ricoveri in terapia intensiva (-61) registrando un totale di 2.522 pazienti. 3.484.042 è invece il numero dei guariti con un incremento incoraggiante di 18.466 unità.

In aumento era tuttavia il numero dei decessi: 226 morti e segnando così un totale di 121.033 vittime.