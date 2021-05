Bumbo di 6 anni è morto soffocato da un giocattolo. La famiglia sta impazzendo per il dolore

Fatale è stato il cordoncino di un giocattolo. Deklan è morto a 6 anni facendo quello che più i bambini amano: giocare.

Sei anni e tanta strada da fare, la vita è stata crudele con Deklan, un destino infausto l’ha strappato all’affetto dei suoi cari, una fatalità che gli è costata la vita.

Deklan Babington-MacDonald, di Nerang, Australia è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ed in condizioni disastrose, nulla è valso l’intervento dei sanitari, il piccolo si è addormentato tra le braccia dei suoi cari.

Una morte che ha dell’inverosimile, Deklan muore per un giocattolo

Il suo cuoricino si è fermato per sempre, Deklan è morto soffocato per colpa del suo pinguino giocattolo. Era una normale giornata nella quale il piccolo si stava divertendo con i suoi giochi, quando, non si sa come, il cordoncino posto all’interno del pinguino gli si è attorcigliato attorno al suo collo.

Il piccolo è rimasto senz’aria per 30 minuti. Inutili i soccorsi.

Deklan è venuto a mancare il 30 aprile circondato dall’affetto dei suoi cari al Queensland Children’s Hospital. Il gioco probabilmente aveva un difetto di fabbrica ed è stato in commercio dopo essere stato considerato pericoloso. Quando i medici hanno dichiarato la morte celebrale, la famiglia ha deciso di staccare la spina.

La famiglia del bambino di sei anni non avrà mai pace per quello che è successo. Una giovane vita è volata via troppo presto a causa di un destino beffardo. Era stata creata anche una pagina per una raccolta fondi, le donazioni erano oltre 14.000 $.

Il denaro che è stato raccolto dovrebbe servire al funerale di Deklan e al sostegno di enti di beneficenza.