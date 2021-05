Domenica In, Eva Grimaldi in lacrime ferma l’intervista: “Non ce la faccio!”

Un altro pomeriggio pieno di emozione a Domenica In. L’attrice Eva Grimaldi si ritrova in lacrime e interrompe l’intervista: “Mara, non ce la faccio!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

Ieri pomeriggio Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia sono state ospiti nel programma domenicale di Rai1 in occasione del secondo anniversario di matrimonio. Accolte da Mara Venier, amica di lungo corso di entrambe, le due donne hanno raccontato com’è nato il loro amore, regalando attimi carichi di emozioni e tenerezza.

Un incontro fortuito, visto che vengono da due mondi molto diversi: Eva Grimaldi è attrice e soubrette, mentre Imma Battaglia è una politica e un’attivista per i diritti gay. L’attrice ha ripercorso l’inizio della loro storia ricordando che per lei fu un colpo di fulmine: “Ero sposata con un uomo (l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ndr). Sono andata al Gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana: mentre mio marito mi accarezzava, io pensavo a Imma“.

Leggi anche -> Arisa senza freni, la rivelazione inedita sul suo fidanzato

Eva Grimaldi in lacrime ferma l’intervista: “Non ce la faccio!”

Leggi anche -> Alberto Matano ricomincia, per lui la gioia del matrimonio

Dopo la separazione dall’ex marito, la Grimaldi spiega che fu proprio lei a corteggiare la sua attuale moglie, visto che Imma non si decideva a farsi avanti. Le due fanno coppia fissa dal 2010, e hanno contratto l’unione civile nel 2019. L’attrice veronese non ha che parole di stima e affetto per la sua coniuge: “Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto”.

Ma proprio ricordando la mamma scomparsa, Eva Grimaldi si è interrotta, scoppiando in lacrime: “Scusate, non ce la faccio! Ogni volta che la nomino mi commuovo”. La consola Mara Venier: “Lo so, è successo in quel periodo in cui la tua mamma è andata via. Lei ti ha mandato Imma e anche tua suocera ti vuole bene“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Le due donne lodano la conduttrice per aver sempre parteggiato per la comunità LGBTQ+, “anche quando non andava di moda farlo e c’era lo stigma dell’Aids. Erano anni in cui nessuno ne aveva il coraggio“, specifica Imma.