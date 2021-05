Il fortunato che ha trovato il doppio gratta e vinci milionario si dichiara innocente e si è così conclusa l’inchiesta aperta, i dettagli

E’ stato un vero colpo di fortuna quello del quarantenne di Verona che ha comprato il doppio gratta e vinci milionario. Dopo la vittoria, era stata aperta un’inchiesta in seguito alla segnalazione scattata dall’Unità di informazione bancaria della Banca d’Italia, che aveva avvisato la guardia di finanza dopo un bonifico di 800mila euro sul conto corrente dell’uomo in un istituto di credito brasiliano. Gli inquirenti hanno chiuso l’indagine con un responso positivo per il vincitore.

Doppio gratta e vinci: le parole del vincitore

Oltre che aver vinto una grande somma, si tratta di 3 milioni di euro, il vincitore ne è uscito pulito e il responso dell’indagine ha confermato la verità. La guardia di finanza ha analizzato la situazione e non è emersa nessuna irregolarità o conversazioni anomale. L’uomo è stato semplicemente fortunato. “Il mio è stato davvero un doppio colpo di fortuna, non sono un imbroglione”. Parla il quarantenne al Corriere della Sera. Poi ha spiegato: “Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. – continua – Sbancare due volte al “Gratta e Vinci” in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io”. L’uomo ha rivelato di essere stato sempre tranquillo visto che era innocente e in cuor suo sapeva che le cose si sarebbero sistemate in modo naturale e con il tempo.

Oggi si gode la vincita ma ha già spiegato che continuerà a lavorare in cantiere e una parte della somma la manderà in Brasile per aiutare la sua famiglia che è rimasta là. L’uomo infatti è di origine brasiliana. “Sono la prova vivente che la fortuna esiste, basta crederci e insistere”. Conclude felice e soddisfatto.