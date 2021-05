Elettra Lamborghini spoilera il look della serata: quello che ha fatto è assurdo VIDEO

Elettra Lamborghini si mostra con un look davvero inedito: i fan sono rimasti a bocca aperta: l’ha fatto davvero?

Elettra Lamborghini è un vero uragano. La bella showgirl ed ereditiera è un’esplosione di bellezza e simpatia. Prima come cantante, poi come personaggio televisivo, Elettra ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Dotata di un grande talento nel canto e nella danza, Elettra è nota come la twerking queen italiana, in virtù della sua capacità di twerkare come nessuno in tutto il Bel Paese.

Ma la Lamborghini è apprezzata anche per altro. Il suo sorriso travolgente e la sua bellezza da latina non lasciano nessuno indifferenti. Così, dopo il successo di Sanremo 2020 ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano.

Elettra Lambroghini spoilera il look della serata: l’ha fatto davvero?

Elettra è anche molto nota per la sua simpatia accompagnata da un pizzico di follia. Le sue “marachelle” sono note a tutti. E come c’era da aspettarsi il suo modo di fare ha conquistato anche gli spettatori dell’Isola dei Famosi, dove Elettra ha il ruolo di opinionista.

Per chi non lo sapesse, infatti, la bella ereditiera era destinata a diventare uno dei naufraghi dell’attuale edizione. Purtroppo il Covid non le ha permesso di partecipare, così è rimasta in studio, pronta a dare una scossa di pazzia a Ilary e gli altri.

L’ultima storia di Elettra, tuttavia, ci ha davvero colpito. In uno dei video pubblicati su Instagram, l’opinionista si è mostrata con un taglio di capelli davvero insolito.

Si tratta di una frangetta cortissima, che ha lasciato i fans a bocca aperta. Ma sarà vero?

No! si tratta di uno dei tanti divertentissimi scherzi di Elettra. Subito dopo, infatti, ha detto ai suoi follower di non preoccuparsi, si tratta di una semplice parrucca. Niente paura quindi, la giovane artista ne ha combinate un’altra delle sue: chissà se non coinvolgerà anche gli altri compagni di avventura!