Elisa De Panicis tutta in bianco delizia i fan con un annuncio inatteso – Foto

Elisa De Panicis pubblica un video dove annuncia l’uscita del suo singolo. L’influencer, seguitissima sui social, felice e contenta ha ricordato ai suoi fan che il singolo potrà essere ascoltato su diverse piattaforme digitali. Ecco i dettagli.

Elisa De Panicis colpisce ancora. La showgirl, nata a Monza nel 1992, ha pubblicato un video dove annuncia a tutti i suoi follower delle importanti novità.

Nessuno stop per la De Panicis, dunque, che è diventata famosa grazie alla partecipazione alla versione spagnola di Uomini e Donne e dell’Isola dei Famosi.

Elisa De Panicis e l’annuncio social che ha sorpreso

Poco fa Elisa ha pubblicato un video dove ha informato tutti dell’uscita del suo nuovo singolo. Dal 3 maggio, il singolo Soy Divina si potrà ascoltare su tutte le piattaforme (Spotify, Amazon, ecc).

La showgirl l’ha definito un inno alle donne. Una nuova opportunità per Elisa che è diventata una nota influencer, seguita da tantissime persone. L’abbiamo vista anche partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello Vip, dove però è stata eliminata a metà avventura. La De Panicis, durante il reality, è stata anche protagonista di un episodio molto grave. Uno dei concorrenti, Salvo Veneziano, le ha rivolto parole violente, per poi essere squalificato.

Parla molto bene l’inglese, l’italiano, il portoghese, il francese e lo spagnolo e ha lavorato anche come ballerina per il Pachà Ibiza Tour.

Elisa De Panicis ha fatto parlare di sé anche per il flirt con Cristiano Ronaldo. A notarla sarebbe stato proprio lui che l’ha invitata a fare una vacanza insieme.

La De Panicis, nel 2020, ha anche sfilato sul red carpet dove si è scambiata un bacio appassionato con Mila Suarez. Successivamente, le due hanno dichiarato di essere in fase di frequentazione.

Insomma sembra proprio che la De Panicis non perda mai occasione per stare al centro dell’attenzione. Stavolta, potrà deliziare i suoi fan con le sue doti canore. Nel frattempo, non mancano complimenti e apprezzamenti sotto ogni suo post Instagram. Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi progetti dell’ex gieffina.