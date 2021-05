Elisabetta Gregoraci spettinata e senza veli, la copre solo un cappello. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una dei personaggi più discussi del mondo dello spettacolo e della televisione da oltre vent’anni. Sicuramente è stata molto spesso vittima di pregiudizi per la sua storia d’amore con Flavio Briatore: accusata per tanto tempo di stare con lui soltanto per secondi fini, ha dimostrato che la loro storia era reale perché sono stati insieme per tanto tempo e dal loro matrimonio è nato anche un figlio che oggi è la loro gioia più grande.

Elisabetta Gregoraci incanta i suoi followers con l’ultimo scatto su Instagram

Elisabetta lo scorso anno ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di mettersi a nudo e di farsi conoscere dal pubblico una volta e per tutte. Ha dimostrato di essere una ragazza molto umile, di aver sofferto tanto nella sua vita e che il suo matrimonio con Flavio non è stato semplice così come si possa pensare.

Elisabetta ha deciso di lasciare il gioco a dicembre, perché sentiva la mancanza di suo figlio e non riusciva ad accettare un prolungamento di due mesi. Tornata a casa, ha trovato l’affetto di tante persone che si sono ricredute su di lei e che hanno imparato a volerle bene.