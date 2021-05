Elodie posa insieme al suo Marracash per celebrare una ricorrenza importante. Tris di foto che manda in subbuglio i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Audace, inclusiva, anticonformista così viene definita Elodie che nei giorni scorsi è stata scelta come nuova ambassador di Bulgari. La nota maison di alta gioielleria ha visto in lei tutto quello che incarna la “donna Bvlgari”.

Il sodalizio tra la cantante e il noto creatore era nato già sul palco dell’Ariston. Per la sua partecipazione alla seconda serata del Festival, Elodie aveva scelto tutti gioielli marcati Bulgari e ora questa forte liaison è stata suggellata con la scelta della sua immagine come ambassador del gruppo.

Un fascino, quello dell’ex allieva di Amci di Maria de Filippi, che ha conquistato anche la casa di moda. La sua “storia di ribellione, determinazione e coraggio fanno di Elodie la protagonista di una favola contemporanea che ha incantato milioni di fan in tutta Italia”, ha fatto sapere in una nota stampa la maison.

E sono tutti pazzi di Elodie in questo periodo. La cantante, infatti, sbarca anche al cinema. Ad annunciarlo l’agenzia Volver, una delle più influenti del nostro Paese che segue artisti del calibro di Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri. L’agenzia accompagnerà la cantante in questo nuovo percorso. In cosa si cimenterà e dove la vedremo ancora è top secret ma di sicuro farà scintille come tutto quello che ha fatto in questo ultimo anno.

LEGGI ANCHE –> Eva nella gabbia con un costume che fa sognare, magistrale – FOTO

Elodie insieme a Marracash, tris di FOTO di coppia