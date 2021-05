Fedez, grave accusa nei suoi confronti: la gente e’ sconvolta

Galeotto è stato il discorso del Primo Maggio, durante il concertone Fedez ha scatenato l’inferno che è diventato sempre più caldo visti i botta e risposta con la Rai e non solo. In tantissimi hanno commentato la vicenda che sta prendendo una brutta piega.

Fedez che ha accusato la Rai di aver cercato di manipolare il suo discorso per il concerto del Primo Maggio ed i vertici dell’emittente televisiva hanno smentito prontamente con una nota.

La situazione ha preso una brutta piega in quanto in tantissimi hanno criticato e polemizzato l’accaduto scavando nel passato del rapper, quando tra dichiarazioni e canzoni criticava chi oggi difende a spada tratta.

Su Twitter un follower lo accusa: “Quel demente di Fedez dichiarò, tempo fà, di avere la sclerosi multipla”, il rapper decisamente arrabbiato ha risposto: ““Siamo arrivati a questo quindi, ho parlato di demielinizzazione al cervello…”.

Non è sclerosi multipla ma demielinizzazione al cervello

Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla. E quindi? https://t.co/jxjrXQEnRz — Fedez (@Fedez) May 3, 2021

In queste ore il web si è divisivo, da una parte i sostenitori del rapper dall’altro chi lo attacca e lo accusa di aver alzato un polverone.

Fedez è stato attaccato anche da un follower di Twitter: “Quel demente di Fedez dichiarò, tempo fà, di avere la sclerosi multipla. Ma un coglione del genere si rende conto di che cosa ha avuto il coraggio di dichiarare prendendo a schiaffi la dignità di chi ce l’ha realmente e combatte giornalmente contro questa terribile patologia?”

Una guerra a colpi di Tweet dal momento che il rapper ha risposto sulla piattaforma dicendo: “Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla. E quindi?”.

In una puntata di “La Confessione” di Peter Gomez, il rapper aveva raccontato come da una risonanza magnetica gli avevano diagnosticato una demielinizzazione, malattia autoimmune, che può portare al rischio di sclerosi multipla.