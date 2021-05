Gemma Galgani senza filtri sbotta a Uomini e Donne: “Parli proprio tu?”. Nicola si è arrabbiato nel vedere il suo confronto con Antonio, il suo ex corteggiatore

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle dame più longeve del programma di Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che cerca l’amore nel programma di Maria De Filippi, ma non riesce a trovare un uomo che faccia al caso suo e per questo motivo si destreggia tra frequentazioni che finiscono puntualmente male da tantissimo tempo. Di recente sta uscendo con due persone diverse, con Aldo e con Antonio, due uomini molto diversi tra di loro. Se Aldo ha sottolineato di essere molto interessato, Antonio non la pensa nello stesso modo.

Gemma Galgani sbotta contro Nicola: “Mi hai fatto aspettare per mesi”

Antonio, infatti, ha rivelato a Gemma di essere interessata a lei soltanto come amica. Lei ha insistito tanto perché non crede a questa versione dei fatti, al che è intervenuto Nicola, ex corteggiatore di Gemma. “Perché devi umiliarti così? In quanti altri modi deve fartelo capire che non è interessato a te?”. Lei ha risposto senza esitazione: “Parli proprio tu che l’anno scorso per qualcosa mi hai fatto aspettare per mesi?”. “Ma cosa c’entra? Cosa deve fare ancora un uomo per dimostrarti che non ti vuole? La cosa è palese, dai”.

Gemma ha respinto i suoi consigli e ha risposto di essere consapevole di non piacere ad Antonio, e che tra loro due non c’è altro che una bellissima amicizia e che le piace parlare con lui e chiedergli consigli.