“Mai in giro senza” Michelle Hunziker lancia una nuova moda – VIDEO

Michelle Hunziker non si ferma mai, la conduttrice è un vulcano in eruzione e sui social spunta il nuovo video della pubblicità, i dettagli

Solare, determinata e sempre pronta a far ridere e divertire la gente. Michelle Hunziker è un fiume in piena e con la sua semplicità e simpatia ha conquistato nel corso degli anni una gran fetta del pubblico italiano. Supportata e seguita da quasi 5 milioni di follower, oggi la conduttrice di Striscia la notizia è impegnata per la pubblicità di Oral-B e la sua collaborazione è diventata ormai virale. I video e le foto di questo lavoro fanno il giro del web, i fan impazziscono per lei e commentano ogni suo scatto.

