Giulia De Lellis furiosa: “Non posso stare zitta” e scoppia la polemica. L’influencer si è alterata dopo i festeggiamenti in Duomo per lo scudetto dell’Inter

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più seguita di Instagram. Con cinque milioni di followers e una carriera tutta in discesa, è figlia di Uomini e Donne, dove ha esordito come corteggiatrice di Andrea Damante nel 2016. Negli ultimi anni ha conquistato sempre più gente e ha ottenuto un seguito molto importante che la sostiene in ogni cosa che fa, in particolar modo nei suoi progetti di lavoro che diventano sempre più grandi. Ed è stata sostenuta anche ieri, quando si è scagliata contro i festeggiamenti che si sono tenuti in Duomo per la vittoria dello scudetto dell’Inter.

Giulia De Lellis e la polemica per i festeggiamenti al Duomo: “E noi dobbiamo stare zitti?”

Ieri, infatti, la squadra ha vinto matematicamente il campionato dopo tantissimi anni e questo evento pare aver portato molta gente a dimenticare di essere nel bel mezzo di una pandemia che ci impedisce di fare tantissime cose da un anno. Giulia ha pubblicato una foto dei festeggiamenti che si sono tenuti in Duomo e si è lamentata per tutte quelle persone che non lavorano da un anno, per chi ha perso la vita, per chi sta perdendo anni senza partecipare ad eventi e concerti, per poi vedere tantissime persone accerchiate in piazza senza mascherina per festeggiare lo scudetto di una partita di calcio.

Giulia ha ricevuto tantissimo supporto da molti che le hanno dato ragione: “Non c’è rispetto, non possiamo bruciare un anno di sacrificio per uno scudetto“.