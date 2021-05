Giunge la notizia sulla condanna a duplice pena per il medico del calciatore Davide Astori, Giorgio Galanti adesso dovrà fare i conti con la giustizia.

A tre anni dalla triste scomparsa del difensore dalla maglia viola, Davide Astori, la giustizia si appresta finalmente a fare il suo corso. Il calciatore della Fiorentina venne ritrovato la mattina del 4 marzo nella sua camera d’albergo. Quando ormai non vi era più nulla da fare, Davide non mostrava più nessun segno di vita. Il decesso venne poi confermato dall’autopsia eseguita sul corpo del ragazzo a causa di un attacco cardiaco, dovuta ad una patologia ben specifica di cui il ragazzo soffriva. Per questo motivo venne imputato per la morte il medico del giovane, il professore Giorgio Galanti.

Oggi, la notizia che la sua famiglia attendeva, nonostante la lunga attesa dal 2018, è stata divulgata.

Davide Astori: è giustizia per il difensore, confermata la condanna a Giorgio Galanti

E’ stata resa giustizia all’appena trentenne Davide Astori. Il medico è stato condannato dalla corte per aver reso validi due certificati che avrebbero permesso al calciatore di continuare a giocare a livello agonistico con la sua squadra. Confermato un anno di reclusione dunque per Galanti, sebbene per il momento la pena resti sospesa. Il professore all’epoca era in carica come direttore di Medicina dello sport dell’Università di Careggi.

E’ previsto inoltre in suo carico un cospicuo risarcimento verso la famiglia del ragazzo deceduto prematuramente. Il medico dovrà pagare i danni per quanto è stato ritenuto responsabile. La somma pare si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Una parte, inoltre, sarà devoluta alla dolce metà del calciatore, Francesca Fioretti, e alla loro bambina.