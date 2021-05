Isola dei Famosi riassunto 3 maggio: naufraghi in tilt, nervi tesi. Dopo quello che è successo settimana scorsa, Gilles ha chiesto di essere nominato per andare via

Questa sera l’Isola dei Famosi ha affrontato subito l’argomento Gilles Rocca che ha riempito gli ultimi giorni. Il naufrago, infatti, ha chiesto ai suoi compagni di votarlo per andare in nomination perché non riusciva più a rimanere in Honduras. Questo ha creato un dibattito acceso durato giorni, perché in tanti non hanno approvato questa sua richiesta di essere nominato, perché tutti sono stanchi ma non vanno via per non pagare la penale. In puntata c’è stata una lite accesa, in particolar modo tra Gilles e Tommaso Zorzi: l’opinionista non ha affatto apprezzato il suo atteggiamento e hanno discusso animatamente.

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di questa sera

