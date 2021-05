Isola dei Famosi, un concorrente vuole abbandonare: caos in studio

Isola dei Famosi. Gilles Rocca è sempre più stremato e vorrebbe abbandonare il gioco. Le motivazioni fornite dal concorrente sono sconcertanti: “Ho un senso di colpa, non ce la faccio più”

All’Isola dei Famosi, il percorso di Gilles Rocca sembra stia volgendo al termine. Il concorrente, che appare stremato sia dal punto di vista fisico che mentale, è stato nominato dalla maggior parte dei suoi compagni, che lo hanno così mandato al televoto. Durante la scorsa puntata, è stata proprio Miryea Stabile a denunciare quanto stava accadendo: “Lui ha chiesto di essere nominato per poter uscire dal gioco“.

Il vincitore di Ballando con le Stelle, che da qualche settimana sembra aver perso il carisma che lo ha sempre contraddistinto, si è detto esausto e impossibilitato nel continuare il gioco. Durante la scorsa puntata, Rocca ha addirittura fatto un appello al pubblico affinché lo eliminasse. Nel corso della diretta di questa sera, tuttavia, Ilary Blasi ha posto delle domande più specifiche al concorrente, cercando di comprendere il suo reale malessere: le motivazioni sono sconcertanti.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca vuole abbandonare: caos in studio

La puntata di questa sera si è aperta con una lunga discussione in merito a Gilles Rocca. Il concorrente, che fin dall’inizio è stato insignito del titolo di leader, si è detto provato sia dal punto di vista mentale che fisico, al punto tale da non riuscire più a prendere parte con lucidità al gioco. Ilary Blasi, nel tentativo di comprendere il suo stato d’animo, gli ha posto delle domande più specifiche, alle quali Rocca non ha mancato di rispondere.

“Sono fisicamente debilitato, a gennaio ho trascorso un mese e mezzo a casa con il Covid” – ha ammesso Gilles, che non sembra essersi completamente ristabilito dopo quanto successo – “Stare lontano dalle persone care mi fa nascere un senso di colpa. Non ce la faccio più“. Stando alle parole del naufrago, gli ultimi mesi trascorsi hanno messo seriamente alla prova la sua salute. Dopo Ballando con le Stelle e dopo aver contratto il virus, il naufrago ha subito un calo fisico che è andato inevitabilmente a ripercuotersi sul suo equilibrio mentale.

In studio, molti hanno cercato di far sentire la loro vicinanza a Gilles. “Grazie per queste tue parole” – ha replicato Ilary, mentre Iva Zanicchi si è mostrata solidale con il naufrago – “Ti chiedo scusa se la scorsa volta ho minimizzato, e capisco che la tua reazione possa essere legata al Covid. E’ una cosa molto brutta“.