Nessun artificio per la modella Riccobono. Il mattino grazie al suo ultimo scatto “è un lunedì di fuoco”: strabiliante.

Un elogio in continuo divenire è quello di questo lunedì mattina per la modella ed attrice di origini palermitane, Eva Riccobono. Classe 1983, Eva nasce sotto il firmamento dell’Acquario in una famiglia numerosa. Nuotando poi abilissima come un pesciolino in una vasca infinitamente grande, riesce ad emerge con naturalezza nel mondo dello spettacolo, esordendo nella città di Milano dopo alcune piccole apparizioni in sfilate nella sua amata terra d’origine.

“Ma la bellezza di Eva?“. La bellezza di Eva a 360° verrà notata da tre illustri esponenti della fotografia contemporanea, fra cui spicca il nome di Bruce Weber. Poi, oltre al ramo della moda, Eva approderà con successo anche al cinema. Recitando in primis nel 2008 sul grande schermo, ed al fianco di uno dei maestri della settimana arte, quanto della comicità italiana, Carlo Verdone. Ma veniamo adesso al suo ultimo scatto dai tratti fiammeggianti.

Eva Riccobono nel “lunedì di fuoco”: bellezza senza tempo e nessun artificio

Inizia una nuova settimana per l’artista e due volte mamma Eva. Infatti, proprio nelle storie su Instagram di questa mattina la modella si mostra nel mentre di una soporifera passeggiata in compagnia della sua secondogenita, nata nell’estate dello scorso anno, Livia. Il primogenito invece, Leo, adesso ha sette anni.

“Bella nella tua grande semplicità ❤️“, scrivono tra i commenti i suoi ammiratori elogiando a più riprese questa sua meravigliosa istantanea. Eva appare in un primo piano come una dolce fatina dei ghiacci, per via dei colori che risplendono con naturalezza, tra la sua chioma ed il suo sguardo. “Fiammeggiante” dunque soltanto per gli stati d’animo suscitati nel cuore dei suoi fan.

Un’immagine acqua e sapone, contornata da un outfit con completamente visibile ma composto da una giacca di jeans che sembra donare ancora più risalto al blu dei suoi occhi. E, nonostante Eva, nella didascalia alluda attraverso una emoticon ad un risveglio forse particolarmente agitato, lei è ad ogni modo:”sempre più bella“.