La bella Matilde Brandi ha condiviso una foto in cui appare bellissima e sorridente di Lunedìì mattina, illumina la giornata

Matilde Brandi stupenda su Instagram in uno scatto mattiniero con un sorriso immenso e bellissima. Da il suo buongiorno così la popolo del web. Inevitabile il cuore della Contessa De Blank che ormai è una costante nei post delle sue compagne del Grande Fratello Vip. Tantissimi poi gli altri commenti dedicati alla Brandi:”Buongiorno e buon inizio..sempre e comunque al top dell’eleganza e del tuo essere, donna solare e bella”.

Matilde Brandi in bikini, l’estate sarà calda

La Brandi appare su Instagram con indosso un trikini che le sta d’incanto, color rosa e arancione. Nella foto sul suo profilo si trova in una spiaggia immensa e deserta, un sogno ad occhi aperti non c’è dubbio. Nella didascalia ha scritto:”Oggi vorrei essere lì con te..il mio deserto”. La Brandi ha recentemente anche condiviso un video in cui ha fatto una performance unica ballando in una piscina durante il programma “Si può fare”, anni fa. Era magnifica e la sua esibizione è stata perfetta, non c’era molta differenza con la professionista che era accanto a lei. La Brandi ha davvero moltissimi talenti, conduttrice, coreografa, ballerina, showgirl e anche attrice. Lei è sicuramente una donna di spettacolo completa al 100%. Dopo il Grande Fratello Vip la Brandi ha confessato una notizia shock che riguarda la sua sfera personale.

Infatti la showgirl si è separata dal suo compagno che le è stato affianco per 17 anni e con il quale ha avuto due figlie. Ha spiegato a Verissimo, che alla sua uscita dal reality ha trovato un uomo diverso e freddo nei suoi confronti. La Brandi sostiene di non aver avuto nemmeno una spiegazione dall’uomo con cui è stata per 17 anni, lui è sparito e dopo che lei gli ha scritto un messaggio chiedendo se volesse stare ancora insieme a lei, lui ha risposto di no. Un comportamento a dir poco infantile non c’è dubbio, almeno confrontarsi e parlarne a voce da persone mature e adulte quali sono. Sopratutto nel rispetto di due figlie avute insieme. L’uomo è sparito a suo dire da tre mesi senza dire una parola. Un retroscena davvero agghiacciante. Lei non esclude che ci sia di mezzo un’altra donna, lui infatti non ha negato.

La Brandi confessa però che accanto a lui si è sempre sentita sbagliata e che da parte sua non è mai arrivato un anello con una proposta di matrimonio. Dopo questa delusione immensa, la Brandi vuole ricominciare e trovare un uomo che la sappia apprezzare per quella che è. Buona fortuna Matilde!