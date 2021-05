Melissa Satta ha condiviso una serie di foto su instagram con un top stretto che evidenzia le sue forme prosperose, che spettacolo

La Satta è bellissima su Instagram, appare con indosso un top nero di Calvin Klein e fa impazzire i suoi fan. I commenti sono tantissimi, e tutti positivi:”Esagerata”, “Naturalmente bella”, “Sei meravigliosa” e anche “Divina la più bella del mondo“. L’ex velina in questo periodo è bella più che mai e carica d’impegni tra progetti lavorativi e suo figlio Maddox. Da poco si è ufficialmente separata dal marito Kevin Boateng nuovamente, ora desidera trova l’amore con un’altro uomo e fare un figlio.

Melissa Satta l’estate sarà esplosiva

Dalle immagini che appaiono sul profilo Instagram di Melissa Satta, si preannuncia un’estate calda e all’insegna del relax. La Satta ha da poco annunciato la separazione definitiva dal marito Kevin Boateng, e in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo programma Verissimo, ha dichiarato di volersi innamorare di nuovo e avere un’altro figlio. Mentre diceva queste cose, la Satta aveva un sorriso immenso e inevitabile sul volto, in lei si vedeva chiaramente la voglia di ricominciare. Al momento si trova a Milano con il figlio Maddox a cui si dedica costantemente oltre che al lavoro. A breve però sicuramente scenderà nella sua amata Sardegna, per ammaliare tutti i suoi fan con i suoi bikini sexy.

Forse questa estate di ripartenza sia dal covid che dalla fine del suo matrimonio, potrebbe essere l’occasione di trovare la felicità. Melissa ha voglia di mettersi in gioco non c’è dubbio, si vede dalle foto sul suo profilo Instagram. In una appare nuda sdraiata sulla spiaggia coperta solo da un cappello enorme. Alla Satta sono già stati attribuiti vari flirt, tra cui Stefano De Martino e recentemente si parla di Mattia Rivetti, nipote del fondatore di Sportswear Company che include il brand Stone Island. A quanto pare l’imprenditore è uno dei uomini più ricchi d’Italia. Al momento nessuno dei due flirt è stato ne confermato ne smentito.

I due sono stati avvistati in centro Milano abbracciati. La Satta ha voluto tenere tutto lontano dai riflettori. Recentemente infatti si era sfogata proprio sull’attenzione mediatica che le è stata rivolta nel accostarle per forza un nuovo fidanzato. Solo il tempo ci dirà quali sono le intenzioni della Satta.