Esistono alcune monete che valgono una vera fortuna nelle mani dei suoi possessori, come alcune da del 1947 e da 2 euro. Capiamo quali sono e perché

Collezionare monete per qualcuno non è solo un passatempo ingegnoso ma anche una maniera per vivere dimensioni temporali passate e molto lontane. La nostra amata Lira è andata in pensione il 28 febbraio 2002 facendo il cambio della guardia con l’Euro che spesso, ancora oggi, a volte è disprezzato dagli estimatori che lo vedono privo di valore sufficiente da poter essere equiparato alla passata sorella maggiore.

Spesso però, ci capitano tra le mani monete, sia Euro che Lire, che hanno un valore incommensurabile per via della bassa tiratura oppure di errori di conio invisibile agli occhi della maggior parte delle persone. Vediamo quali monete possono valere una fortuna se trovate nel portafoglio.

Occhio al portafoglio: le monete da osservare con attenzione

La prima moneta che prendiamo in considerazione è 1 lira datata 1947 che presenta da un lato il ramo d’arancio dall’altro la donna con il capo decorato si spighe. Ha un valore stimato di 1500 euro sul mercato.

La seconda moneta è quella da 2 lire sempre del 1947, coniata dopo la firma del trattato di pace del nostro Paese con le potenze alleate nella Seconda Guerra Mondiale. Presenta una spina di grano da un lato, e contadino al lavoro dall’altro. Se conservata in buono stato ha un valore stimato di circa 1800 euro.

Sempre del 1947 la 10 lire con cavallo alato dall’altro e ramoscello d’ulivo dall’altro, questa moneta vale moltissimo, anche 4000 mila euro se in buono stato. Infine la 5 lire coniata nel 1955 che per via della sua bassa tiratura vale circa 2000 euro.

Non dimentichiamoci che però anche gli Euro hanno un buon valore di mercato, ad esempio la moneta da 2 euro coniata in occasione del 25esimo anniversario della morte di Grace Kelly nel 2007 è stata prodotto in poche migliaia di esemplari e vale circa 2500 euro.