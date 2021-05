Nuovo scatto social per Nicole Soria che si mostra ai fan in versione decisamente sensuale e sopra le righe, i commenti sono copiosi e testimoniano la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Soria (@nicolesoriaofficial)

Sicuramente tra le ex protagoniste di “Matrimonio a prima vista” Nicole Soria è quella che in questi mesi si sta godendo maggiore “popolarità” legata alla fine delle riprese del docureality. Una popolarità dovuta però principalmente al fatto che ha ripreso in mano pienamente la sua vita, facendo tesoro di quanto vissuto, per poi trasportarla con gioia nella sua quotidianità. Al suo fianco oggi anche Marco Rompietti, ex concorrente dell’edizione 2019, e l’amica Giorgia Pantini, un trio che funziona e che il fan del programma continuano ad amare anche fuori dalla tv.

Proprio pochi giorni Giorgia Pantini fa si è laureata con 110 all’Università Tor Vergata con una tesi in “Evoluzione del concetto di Sport da ludus a business, allo sport di oggi all’avvento del Covid 19”. Ieri lei, Nicole e poche altre amiche hanno festeggiato il traguardo a Milano a suon di aperitivi e buffet succulenti, una vittoria importante da raggiungere anche in tempo di pandemia.

Nicole Soria fa ingelosire Marco. Il commento

