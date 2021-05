Appena svelato in maniera inedita il nome della conduttrice per la nuova edizione della trasmissione “Oggi è un altro giorno”.

Sull’attuale stagione della trasmissione in onda su RaiUno di “Oggi è un altro giorno“, sebbene stia per volgere al termine, i dati di audience riscontrati fino ad ora hanno promosso i contenuti e le modalità utilizzate per portare avanti il programma. Inoltre l’appuntamento, che vede attualmente a capo delle conduzione la giornalista Serena Bortone, pare abbia non poco giovato al successo della sua realizzazione 2020-2021.

La conduttrice ed autrice televisiva Serena Bortone nasce a Roma, classe 1970. Denota la sua popolarità sul piccolo schermo grazie alla triplice conduzione di “Agorà“. Trasmissione infrasettimanale dedita per lo più all’approfondimento politico. Altra peculiarità distinta della giornalista. La nata sotto il segno della Vergine, e cresciuta a pane e cultura dalla sua famiglia di origine, approda in tv già durante la sua adolescenza. Dopo aver esordito a metà degli anni ’90 con “Mi manda Lubrano“, la giornalista è al momento molto amata dai telespettatori e per questo motivo lasciarla andare sarebbe un vero peccato.

“Oggi è un altro giorno”, svelato con clamore il nome della nuova conduttrice

Dato dunque il successo riscontrato durante quest’ultima stagione di “Oggi è un altro giorno”, guidata con destrezza dalla carismatica quanto affabile Bortone, la certezza sulle sorti del programma pare andare con assoluta certezza in un’unica direzione.

Oltre a seguire le ultime indiscrezioni a tal proposito. Fortunatamente per i suoi telespettatori ed ammiratori, Serena si aggiudica la possibilità di tenere ben salde le redini della trasmissione pomeridiana firmata dalla rete Rai. Questo almeno per un’altra annualità.

Per concludere, un’altra caratteristica che pare abbia favorito la scelta della sua conferma alla conduzione, pare sia proprio la sua mitezza. La conduttrice, infatti, non ama esporsi nei riguardi della sua vita privata. E anche su Instagram mostra di sé soltanto piccoli dettagli. Molto spesso inerenti con la sua professione.