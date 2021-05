Paolo Bonolis si deve arrendere: canto del “Cigno” per il presentatore

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Avanti un altro pure di sera, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che nelle prime serate ha riscosso molto successo. Nello stesso format dell’Access prime time, l’edizione serale intrattiene il pubblico più a lungo tra risate e battute che alleggeriscono la domenica sera italiana. Anche questa volta il duo avrà ottenuto il primo posto sul podio della vittoria dell’audience? A fare da concorrenza su Rai 3 c’è stata un’altra coppia, quella capitanata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla conduzione di Che tempo che fa. Chi avranno scelto gli italiani? Ecco quali sono i risultati.

LEGGI ANCHE>>>Sampdoria-Roma: le pagelle e il tabellino della gara

Ascolti tv: Fabio Fazio ha conquistato il pubblico?

LEGGI ANCHE>>>Cremaschina Avanti un altro: l’incidente scopre tutto, la reazione dei fan

I dati auditel sono stati diffusi in ritardo. Nella serata di ieri, domenica 2 maggio 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 15.47% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.52 – Avanti Un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.054.000 spettatori pari al 14% di share (presentazione di 8 minuti: 2.457.000 – 9.65%; ultimo segmento di 5 minuti: 1.525.000 – 12.1%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (4.69%) mentre Bull ha ottenuto 1.204.000 spettatori (4.84%). Su Italia1 It ha intrattenuto 894.000 spettatori con il 4.05% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 32 minuti (1.455.000 – 6.42%), Che Tempo Che Fa – dalle 20.36 alle 22.12 – ha raccolto davanti al video 2.583.000 spettatori (10.25%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.32 – ha interessato 1.582.000 spettatori con il 7.42% (L’Ora di Marzullo: 1.049.000 – 6.8%). Su Rete4 Le Ali della Libertà è stato visto da 1.021.000 spettatori con il 5.18% di share. Su La7, preceduto da una presentazione di 34 minuti (1.369.000 – 5.58%), Non è L’Arena ha interessato 1.572.000 spettatori con il 6.38%, nella prima parte in onda dalle 21.17 alle 22.55, e 1.206.000 spettatori con il 9.44%, in onda dalle 23 alle 0.54 nella seconda parte. Su Tv8 in prima tv free Antonino Chef Academy è stato seguito da 358.000 spettatori con l’1.58% di share. Sul Nove Supernanny segna 343.000 spettatori (1.38%). Sui canali Sky Sampdoria – Roma ha ottenuto 673.000 spettatori e il 2.68%.:

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter