Regina Elisabetta, grande pericolo per la donna: sudditi scioccati

La Regina Elisabetta ha dovuto affrontare un grande pericolo tanto da far rimanere di stucco anche i suoi sudditi oltre che tutta la Royal Family

Come tutti sanno ormai da settimane, la Regina Elisabetta sta affrontando il lutto immenso della perdita del suo caro e amato marito, il principe Filippo d’Inghilterra, scomparso all’età di 99 anni quasi un mese fa, il 9 aprile scorso. È stato così forte il dolore che la sovrana del Regno Unito non ha voluto festeggiare, come di consueto, il suo compleanno il 21 aprile, giorno in cui ha compiuto 95 anni.

Una vita passata affianco al suo principe e che ora non c’è più. Non bastava questo lutto a dare sconforto alla Regina, l’è capitata un’altra disavventura che ha lasciato i sudditi sconvolti e scioccati e lei insieme alla Royal Family al completo molto spaventati. Tanto da richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine a la calma a corte.

La terrificante vicenda capitata a corte alla Regina Elisabetta

A dare l’enorme spavento alla Regina sono state due persone, un uomo e la sua compagna, rispettivamente di 31 e 29 anni, residenti a Londra che si sono intrufolati all’interno del Palazzo Reale, scavalcando le recinzioni. Si sono così ritrovati in un’ala del castello dove di solito c’è proprio sua maestà, che è solita andare a vedere come stanno i suoi cavalli.

Quel giorno lei non era lì ma era invece presente il principe Andrea. Quest’ultimo è il secondo figlio proprio della regina e del compianto Filippo. I fatti risalgono allo scorso 25 aprile ma la polizia li ha resi noti solo poche ore fa. I due sono stati dapprincipio arrestati e poi scagionati su cauzione.

Ken Wharfe, responsabile della sicurezza, ha detto: “È una cosa totalmente inaccettabile”. I fatti potrebbero provocare alcuni licenziamenti visto che la sicurezza della Sovrana e dei suoi cari è stata così facilmente violata.