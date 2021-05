Roberto Succo: lo spietato killer dagli Occhi di Ghiaccio

Nell’aprile del 1981 Roberto Succo uccise i suoi genitori: sarà l’inizio della sua carriera da Killer

Una storia agghiacciante quella di Roberto Succo, un giovane originario di Venezia che costellò la sua esistenza di svariati episodi di violenza carnale e omicidi efferati. Comincia presto Roberto, a 19 anni, quando uccide – pugnalandola – sua madre e poi attende, con spietata lucidità, l’arrivo del padre per colpirlo mortalmente con un’ascia.

Un duplice omicidio effettuato con una semplicità disarmante, senza un motivo. Quindi, Roberto si allontana e dando avvio alla sua storia che si svolgerà tra Italia, Francia e Svizzera. La sua furia omicida non si arresterà: l’inizio di lunga serie di crimini culminerà con un suicidio.

Roberto Succo: l’odissea di un delirio

Ai poliziotti non servirà molto tempo, dopo aver scoperto i cadaveri nella vasca da bagno, per sospettare del figlio e mettersene alla ricerca. Roberto Succo verrà rintracciato in Friuli e condotto in commissariato. Più tardi confesserà i delitti descrivendone la dinamica e fornendo un flebile movente.

La schizofrenia diagnosticatagli ne impedirà l’imputabilità: Roberto sarà trasferito presso il manicomio criminale di Reggio Emilia e dovrà restarci per 10 anni. L’uomo però ne trascorrerà solo 7; dopo anni di detenzione “serena”, durante i quali si diploma e si iscrive all’università, fugge approfittando di un’uscita per motivi di studio. Per due anni farà perdere le proprie tracce fino a quando sarà ritrovato, con un altro nome, in Francia.

Il ragazzo ha accresciuto la lista dei crimini con violenze d’ogni genere: oltre ai genitori, ad un ispettore di polizia francese, c’è una ragazza massacrata, un medico, una donna e un poliziotto svizzero uccisi. E poi ci sono le violenze compiute ai danni di donne rapite e violentate. Rinchiuso nel carcere di Treviso, farà ancora parlare di sé approfittando della distrazione degli agenti per salire sui tetti, ma nel tentativo di saltare su un terrazzo, cade ferendosi.

Succo viene trasferito nel carcere di Vicenza, il luogo che segnerà l’epilogo di questa agghiacciante storia. Tra il 22 e il 23 maggio 1988, coperto con un cuscino e con la testa avvolta in un sacchetto, l’uomo si lascerà morire soffocato con il gas di una bomboletta.