Shaila Gatta, anfibi e shorts inguinali: outfit pericoloso – FOTO

Shaila Gatta propone un outfit graffiante che non passa certamente inosservato: anfibi e shorts inguinali, connubio pericoloso.

Total White Shaila Gatta, la velina ha scelto per il weekend – appena trascorso – un outfit da far girare la testa. Essenziale ma particolare anche perché la posa, le luci ed il make-up danno certamente quel tocco in più. Il trucco infatti insiste sul nude sulla labbra e sugli occhi anche se l’abbondante mascara le conferisce uno sguardo da cerbiatto.

I più attenti noteranno che la velina indossa una chemisier bianca corta che le arriva sopra il ginocchio con un piccolo spacco frontale. Dalla foto è possibile notare altresì l’assenza di reggiseno, la scollatura infatti viene lasciata libera.

I fans gradiscono lo scatto tanto da scriverle: “Veramente e pazzescamente bella!” e in effetti dargli torto è impossibile.

Shaila Gatta, outfit domenicale da togliere il fiato

