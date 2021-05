Nunzia De Girolamo ci regala una performance che è degna delle migliori professioniste: bellezza, classe ed eleganza

Ormai è inarrestabile Nunzia De Girolamo. L’ex deputata ora prestata alla televisione, sta vivendo un momento magico. Soddisfatta di aver raggiunto quello che voleva, un programma tutto suo, è solare e raggiante come non mai. La moglie dell’ex ministro Francesco Boccia di settimana in settimana porta a casa sempre risultati sorprendenti con il suo “Ciao Maschio”, il programma della notte che la bella Nunzia conduce su Ra1 ospitando nel suo parterre solo presenze maschili.

Una scelta mirata quella di dedicare il suo programma al solo sesso forte. Le donne, ha detto la conduttrice, troppe volte l’hanno pugnalata alle spalle. “Finalmente li osservo da vicino. Li vedo come sono: davanti a me mettono a nudo pensieri nascosti, ansie, perfino fragilità – ha spiegato – La conoscenza reciproca è il mezzo per capirsi. Ce n’è un gran bisogno”.

E nella scorsa puntata l’ex politica ha raggiunto il suo record di stagione totalizzando oltre il 10& di share ospitando sulle sue poltrone tre assi: Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro.

Nunzia de Girolamo, in abito rosso è una meraviglia