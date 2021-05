I familiari delle vittime si sono riunite in protesta davanti all’ospedale. Il Paese è totalmente piegato ai ritmi della pandemia.

La situazione coronavirus peggiora in India. Il numero dei casi non si arresta e continua a salire, sfiorando cifre inconcepibili: ieri il Paese ha raggiunto l’apice dei contagi giornalieri: 368.147 unità nelle ultime 24 ore. Il bollettino quotidiano rilasciato dal ministero della Salute indiano ha riportato 3.417 decessi. Le cifre preoccupano e la nuova variante – la duplice mutazione della proteina Spike – continua a incutere timore. Oltre al SARS-CoV-2 in circolazione, attualmente diversi problemi cingono lo Stato federale dell’Asia meridionale.

Sistema sanitario indiano in ginocchio: le ultime vittime

Ormai è una realtà di fatto: l’India è sempre più al collasso. Il coronavirus ingoia e divora il Paese, provocando ogni giorno numeri elevati in termini di mortalità e nuovi casi positivi. Il numero dei decessi corre e scavalca le unità dei guariti. Di conseguenza, proprio come il Brasile, gli ospedali e i cimiteri del Paese sono ormai allo stremo. Le foto e i video circolanti sul web mostrano centinaia di corpi bruciati in strada. Inoltre, le strutture ospedaliere indiane non riescono a stare al passo ai ritmi della pandemia tra mancanza di medicinali, posti letto e dispositivi di ventilazione.

L’ultimo aggiornamento risale a questo lunedì, dove 24 pazienti hanno perso la vita questa domenica (2 maggio) nell’ospedale dipartimentale di Chamarajanagar, nel Karnataka a causa dell’assenza dei sistemi per l’ossigenoterapia. Nell’edificio, secondo quanto riportano i notiziari locali, sono attualmente in cura altri 144 contagiati da Covid-19. Tuttavia, il governo ha smentito la notizia e ha dichiarato l’avvio alle indagini. In merito, il vice commissario di Chamarajanagar, il dottor Ravi ha precisato: “Non possiamo ancora dire se le morti siano state causate dalla carenza di bombole d’ossigeno.”

