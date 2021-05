Temptation Island: arrivano grandi novità per il reality delle coppie

Temptation Island tornerà tra due mesi e arrivano già le prime indiscrezioni sul programma più seguito dell’estate

Ancora una volta Temptation Island tornerà a riempire le serate di luglio, con al timone l’immancabile e unico Filippo Bisciglia. La prima notizia che trapela dalla produzione è che quest’anno le coppie saranno esclusivamente e completamente nip, ovvero persone sconosciute al pubblico. Si torna quindi alle stagioni precedenti con protagonisti non famosi ma capaci di entrare nel cuore delle persone.

Temptation Island torna sia a luglio che a settembre?

Se da un lato è arrivata la conferma dell’edizione nuova di Temptation Island con Filippo Bisciglia, ancora non si sa nulla per quanto riguarda l’edizione vip condotto da Alessia Marcuzzi. Si solito la seconda edizione cade sempre a settembre, quindi c’è tempo per capire se si terrà o meno anche quest’anno. Per il momento ci accontentiamo di sapere con certezza che a Luglio inizierà Temptation Island nip con tutte coppie formate da personaggi sconosciuti. Filippo Bisciglia è stato ospite al talk show di Tommaso Zorzi, “Il Punto Z” su Mediaset Play. Ha parlato dell’imminente nuova stagione di Temptation Island confessando che la vera forza del programma è l’autrice, Maria De Filippi. Lei ha ripreso il format che andava molto negli Stati Uniti ma che ultimamente era finito.

Lo ha riproposto in Italia ed è stato un successone e continua ad esserlo da molti anni ormai. Bisciglia ringrazia e acclama la De Filippi non solo perché le ha dato un lavoro ma perché è un genio della televisione, la regina indiscussa. Il reality sarà nuovamente ambientato a Is Morus relais in Sardegna, il magnifico resort immerso in un parco naturale di 7 ettari che sorge a due passi dal mare. Una cornice impeccabile per far riflettere i concorrenti sui loro sentimenti. Le riprese avverranno verso la fine di giugno. Rispetto all’anno scorso che c’erano coppie miste, sia famose che non, quest’anno saranno interamente sconosciuti.

Le coppie come al solito saranno sei e dovranno confrontarsi con le tentazioni di 12 uomini e 12 donne e con i famosi falò. Il reality durerà come al solito 21 giorni e si concluderà con il falò finale di confronto. I casting sono aperti e si invita a farsi avanti per partecipare al programma.