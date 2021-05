Tommaso Zorzi fa una battuta sulla ballerina di Amici, Rosa Di Grazia

L’irriverente Tommaso Zorzi e la sua ironia sui personaggi delle televisione non ha mai fine, questa volta ha preso di mira una ballerina di Amici

Tommazo Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione televisiva. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip il giovane si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico a casa. Ha vinto il reality e si è guadagnato un lavoro. Infatti è stato scelto da Ilary Blasi come opinionista dell’Isola dei famosi, attualmente in programmazione. Zorzi non se ne risparmia una quando si tratta di personaggi della televisione, questa volta la sua bacchetta dell’ironia è caduta sulla ballerina di Amici, Rosa Di Grazia.

Tommaso Zorzi macchinetta delle battute senza sosta

Nella natura di Zorzi c’è la battuta sempre pronta e di solito ha a che fare con qualche personaggio della televisione. Recentemente ha commentato il chiacchierato discorso di Fedez durante il concerto del primo maggio. Il suo commento però ha scatenato diverse polemiche. Ora Zorzi prende di mira un’altro personaggio, si tratta della ballerina di Amici Rosa Di Grazia. Lei è un personaggio di questa edizione dello show di Maria De Filippi, molto discusso. Da qualche puntata ormai è stata eliminata e più volte è stata attaccata perché non ritenuta all’altezza degli altri concorrenti. Zorzi avrebbe citato Rosa mentre scattava una foto con la gamba alzata sul divano. Il commento è stato:”Rosa di Amici mi spiccia casa”.

La battuta è ironica perché si rivolge alla Celentano che ha sempre criticato Rosa, definendola non all’altezza e carente di quella tecnica e doti fisiche che occorrono ad una ballerina professionista. La foto e l’ironia di Zorzi ha divertito molto i fan da casa e ha anche scatenato il commento del suo ex inquilino al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis che ha scritto sotto alla foto “Dancing queen”. Zorzi dunque non ne sbaglia una, è sempre sul pezzo quando si parla dei programmi della De Filippi, che non ha nascosto di adorare. Nella casa del GF Vip infatti ha avuto modo di parlare in videochiamata con la regina della televisione in merito a un lavoro futuro. Zorzi aveva dichiarato infatti di essere disposto anche a fare le fotocopie per Queen Mary.

La De Filippi allora lo ha voluto mettere alla prova. Le fotocopie non sono proprio la qualità migliore di Zorzi, ma ha dimostrato di meritarsi un posto come opinionista in televisione. Stasera infatti andrò in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi con tante sorprese.