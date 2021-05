Uomini e Donne anticipazioni: Samantha Curcio ha scelto. La tronista ha deciso di portare a casa Alessio, dopo settimane di frequentazione nel programma di Maria De Filippi

Samantha Curcio è una delle ultime troniste di questa edizione di Uomini e Donne. Si è presentata nel programma di Maria De Filippi con tanti timori, essendo la prima donna dopo tanti anni a partecipare come tronista pur non rispettando i canoni estetici imposti dalla società. Si è definita infatti “tronista curvy” e ha avvertito tutti i suoi corteggiatori di alzarsi e andare via, nel caso questa cosa potesse frenarli dal cominciare una frequentazione con lei. Tra i tanti che sono rimasti, a colpire la sua attenzione sono stati Alessio e Bohdan.

Uomini e Donne, Samantha Curcio sceglie Alessio

A sorpresa, nelle prossime settimane vedremo il suo percorso concludersi. Mentre Giacomo Czerny è sempre più vicino alla scelta, lei è passata direttamente alle sedie rosse. In puntata sono stati ospiti Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dove hanno raccontato di essere in crisi. Hanno avuto un confronto dove c’è stato modo di parlare, di raccontarsi e di dirsi cosa non è andato bene tra di loro. Massimiliano è uscito con Eugenia e Vanessa, ma quest’ultima è uscita arrabbiata dallo studio.

Per quanto riguarda Samantha, invece, ha rivelato di essere pronta a scegliere e si è seduta al centro dello studio dove ha rivelato ad Alessio di essere pronta a cominciare un percorso fuori dal programma insieme a lui: i petali sono scesi tra di loro e sono andati via felici.