Verissimo, sorpresa in studio per Silvia Toffanin. Lei scoppia in lacrime

Qualche anno fa nello studio di Verissimo venne organizzata una sorpresa a Silvia Toffanin da parte di una persona speciale. I dettagli della sorpresa

Anche in questo scorso sabato di festa Silvia Toffanin ha portato avanti a testa alta il suo programma come ormai fa da diversi anni ospitando numerosi vip e personaggi famosi. Largo spazio dato soprattutto al mondo della musica con cantanti e musicisti di fama nazionale e internazionale.

La conduttrice in questi anni non si è mai tirata indietro nel mostrare la sua fragilità ed emotività di fronte alle storie proposte, quasi in ogni puntata la vediamo piangere di fronte a quanto raccontato, un aspetto di lei che però arriva dritto al cuore dei telespettatori che la osservano.

Anche nel 2010 si verificò un episodio che rimase impresso nel pubblico a casa e che vide proprio Silvia Toffanin al centro della scena per una sorpresa organizzatale dal marito. Facciamo un passo indietro nella memoria e vediamo cos’è accaduto.

Pier Silvio Berlusconi irruzione a Verissimo: “Non lo mandate in onda”

Li conosciamo bene, lei presentatrice storica di Verissimo, lui figlio dell’ex Presidente del Consiglio. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno una bellissima storia d’amore dal 2002, una relazione condotta sempre nel massimo riserbo, fatta però di tanto amore e due figli bellissimi, Lorenzo e Sofia.

Il marito non è solito farsi vedere molto in tv se non per lavoro, ma nel 2010 Verissimo venne chiuso in anticipo a causa della maternità della Toffanin, e la donna durante la registrazione finale vide entrare in studio Pier Silvio con tre rose in mano.

Lei pianse a dirotto per la sorpresa: “Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra, la seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo e la terza per qualcuno che ancora non conosco…”.

Un tuffo nella memoria che scalda ancora il cuore. “Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu”, disse Pier Silvio dopo il bacio di rito.