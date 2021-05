Workout del lunedì: gambe e addome con Valentina Ferragni

Pronti ad iniziare una nuova settimana? Non pensate solo al lavoro ma prendetevi del tempo per voi, l’allenamento è ormai un must

E’ iniziata una nuova settimana all’insegna del fitness. Per combattere la pigrizia e la tristezza del Lunedì cosa c’è di meglio che un circuito semplice e veloce? Cominciamo al meglio maggio, il mese della rinascita e il principio della bella stagione. La prova costume è sempre più vicina e voi siete pronti a sfidarla? La nostra proposta del giorno è un workout con Valentina Ferragni.

Workout lunedì: l’allenamento di Valentina Ferragni

Il workout di questo lunedì è molto semplice e si concentra in particolare su gambe e addome. Saranno necessari solo un tappetino e un elastico. Si tratta di un circuito a tempo, dovrete fare il maggior numero di ripetizioni possibili in un determinato periodo. Pronti? Iniziamo:

Affondi: 30 secondi; Affondi laterali: 30 secondi; Affondo laterale incrociato: 30 secondi; Affondo jump laterale: 30 secondi; Plank one leg: 30 secondi per gamba; Leg curl reverse: 30 secondi; Hip thrust con elastico: 30 secondi; Isometria hip thrust con elastico: 30 secondi; addominali gamba tesa: 30 secondi ciascuna; crunch: 30 secondi.

Ripetere ogni esercizio per 4 volte, tra un giro e l’altro riposate un minuto. Prima di iniziare questa seduta di allenamento non dimenticatevi di riscaldarvi almeno 10 minuti e a fine circuito prendetevi altro tempo per fare lo stretching.

Sarebbe perfetto se riusciste e dedicare all’allenamento almeno una ventina di minuti al giorno. Altrimenti potrete alternare un giorno di workout al riposo, ma prendetevi l’abitudine di seguire un percorso che vi porterà a ottimi risultati. Non sarà di certo una passeggiata ma una volta terminato vi sentirete meglio e più in forma. Buon allenamento, alla prossimo articolo all’insegna del fitness!