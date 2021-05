Accadde oggi. Il 4 Maggio è il 124° giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 4 Maggio è la Giornata mondiale del gioco del calcio. Si festeggia lo Star Wars Day per via dell’assonanza delle frasi e May the Force be with you può suonare May the 4th be with you (basata sul gioco di parole in inglese con Che la forza sia con te creata con il vervo to may). In Italia si celebra l’Anniversario dell’Istituzione dell’Esercito Italiano. Si ricordano San Floriano e San Fortunato, San Ciriaco di Gerusalemme, San Lorenzo di Novara.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1776 – Nasce il filosofo Johann Friedrich Herbart

1776 – Il Rhode Island è la prima delle Tredici colonie americane a rinunciare al giuramento di fedeltà al re britannico Giorgio III

1814 – Napoleone Bonaparte arriva sull’isola d’Elba: inizia il suo esilio

1861 – Soppressione dell’Armata Sarda e nascita dell’Esercito Italiano

1910 – Viene fondata la Royal Canadian Navy

1919 – A piazza Tienanmen a Pechino si svolgono dimostrazioni studentesche, per protestare contro il Trattato di Versailles, che aveva trasferito al Giappone territori cinesi

1928 – Nasce il leader israeliano Hosni Mubarak

1929 – Nasce l’attrice Audrey Hepburn

1930 – La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yeravda

1949 – Il governo firma l’accordo sull’ingresso dell‘Italia nella NATO

1949 – L’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino si schianta sulla collina di Superga: nessun superstite. Per questo è stata istituita dalla FIFA in questa data la Giornata mondiale del gioco del calcio

Accadde oggi, 4 Maggio. I fatti più importanti nella storia

1950 – Nasce il criminale Renato Vallanzasca

1959 – Muore il calciatore Valentino Mazzola

1958 – Nasce l’artista neo pop statunitense Keith Haring

1959 – Vengono annunciati i primi Grammy Award

1964 – Nasce l’attore porno Rocco Siffredi

1987 – Nasce il campione di motociclismo Jorge Lorenzo

1990 – Inizio dei negoziati che porteranno alla fine dell’Apartheid in Sudafrica

1990 – Indipendenza della Lettonia

1998 – Un giudice federale di Sacramento condanna Theodore Kaczynski (alias Unabomber) a quattro ergastoli più trent’anni di carcere

2000 – Il virus informatico ILOVEYOU colpisce milioni di computer in tutto il mondo.

2018 – L’Accademia svedese annuncia che, a causa di uno scandalo, per la prima volta dal 1943, non verrà assegnato il Premio Nobel per la letteratura

2020 – Dopo 8 settimane di quarantena da Covid19, in Italia ha inizio la Fase 2