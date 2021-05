Amadeus, il retroscena sul suo matrimonio: “Ho avuto tanta paura”

Amadeus e Giovanna sono una coppia meravigliosa, il web li adora ma non sa che il loro matrimonio stava per andare in fumo, perché?

Amadeus e Giovanna Civitillo, una coppia dentro e fuori la televisione. Il loro amore è unico e i due si completano. La moglie ha supportato suo marito anche durante le due esperienza a Sanremo e quest’anno è stata una del cast. Ha infatti curato il pre-festival ed ha riscosso molta fama e successo. Non è molto che sono sposati, il matrimonio è avvenuto nel 2019 ed hanno anche un figlio insieme. Ma cosa è successo quel giorno? Ecco il retroscena inaspettato delle nozze.

Amadeus e Giovanna: un matrimonio in fumo

Si sono conosciuti per caso e quell’incontro ha cambiato la vita ad entrambi. Amadeus però era già sposato ed è per questo che il conduttore e Giovanna hanno dovuto attendere qualche anno prima di incoronare il loro amore. Hanno dato alla luce il loro bambino e poi si sono sposati. Era il 2019, ma qualcosa sarebbe potuto andare storto. A raccontarlo è lo stesso presentatore che in un’intervista a Oggi ha dichiarato che le nozze sarebbero potute saltare a causa di un’operazione al cuore per il papà. “Abbiamo avuto una grande paura, tanto che eravamo pronti a rinviare. – ha affermato – Ma mi aveva promesso che non sarebbe mancato per niente al mondo: è uscito dall’ospedale tre giorni prima e mi ha commosso dicendomi che non ricordava un giorno in cui è stato così felice come quello delle mie nozze”.

Oggi Amadeus, Giovanna e il piccolo della casa sono una bellissima famiglia. Su Instagram da qualche giorno è spuntata una loro foto insieme e il web non ha potuto fare altro che commentare questo bellissimo quadro d’amore.