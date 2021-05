Ambra Angiolini si espone in prima persona. In un giorno così particolare e importante ha voluto mandare un messaggio incisivo

Ambra Angiolini è reduce dal successo del concertone del primo maggio. È stata lei, insieme a Stefano Fresi, a condurre lo storico evento, il primo all’aperto ancora in tempo di pandemia. E a molti non è sfuggito il fatto che il suo ex compagno, Francesco Renga, tradito dall’emozione, si sia dimenticato le parole di uno dei suoi testi più famosi proprio mentre guardava Ambra a latere del palco.

‘Il mio giorno più bello nel mondo’ ha eseguito il cantante incrociando più volte lo sguardo della madre dei suoi figli, Jolanda e Leonardo, risate e occhiate di intesa che dimostrano come tra i due ci sia un bel rapporto. Renga è andato fuori tempo e ha dimenticato le parole, riprendendosi però dopo pochi secondi. Anche questo ha fatto dire a molti che la presentatrice sia in crisi con l’allenatore Massimiliano Allegri con il quale sta insieme da quattro anni facendo parlare addirittura di un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex.

Ci ha pensato Mara Venier a chiarire a tutti come stanno le cose. “Dicono che ti sei lasciata con Allegri, ti vedo un po’ triste” ha detto ad Ambra ospite di Domenica In. “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”. E Renga? “È come un figlio, ogni tanto lo sgrido anche”, ha spiegato.

Ambra Angiolini, le FOTO e la dedica per Marco