Amici 20, scoppia la lite tra Rudy e Deddy: “Non usare questi toni con me”

Amici 20, scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Deddy: “Non usare questi toni con me”. Il maestro ha convocato il suo allievo per rimproverarlo

Rudy Zerbi ha deciso di convocare il suo allievo Deddy per rimproverarlo su qualcosa che l’allievo non si sarebbe mai aspettato: non ha ritirato in tempo l’mp3 con le canzoni caricate da provare. L’allievo gli ha assicurato di aver controllato tantissime volte e Rudy gli ha dimostrato, invece, che probabilmente ha confuso i giorni e che per questo ha perso dei giorni preziosi di prove. Quello che doveva essere un semplice rimprovero, è finito in una lite accesa tra maestro e allievo.

Amici 20, Deddy e Rudy Zerbi litigano: l’allievo finisce in lacrime

Rudy, infatti, ha accusato Deddy di sentirsi arrivato e di essersi comportato in questo modo. “Tu ti senti comprato dagli streaming, stai vedendo le prime cose e ti stai montando la testa, ma ricordati che gli streaming oggi ci sono e domani non ci sono più. Il tuo atteggiamento è uno di cui parla in un modo e forse, forse pensa un’altra cosa“. Deddy, in lacrime, ha risposto senza esitazione: “Come fai a dire che mi sento arrivato se io mi guardo e mi vedo ancora un barbiere? Non mi vedo neanche un cantante. Non penso di essere all’altezza dei miei compagni e di meritarmi la finale e sto lavorando tantissimo per arrivarci“.

Rudy ha chiesto al suo allievo di riflettere su quanto gli ha detto e di rimettersi a studiare. Deddy ha fatto davvero tanta fatica a rimettersi a lavoro e a smettere di rimuginare su quanto detto dal suo insegnante.