Annalisa, voce potente e intensa come la sua bellezza. Strega il web con il dolce sorriso, come una vera e propria modella: strepitosa

Occhi verdi e grandi come quelli dei cartoni animati, capelli rossi in contrasto con la pelle lunare: Annalisa, con la sua bellezza fuori dagli schemi, conquista proprio tutti.

Voce potente delle generazioni più giovani, la cantante promuove uno stile unico, che unisce il pop classico con suggestioni cantautorali, alle sonorità più contemporanee, avvicinandosi anche alla scena trap.

Un mix di contaminazioni unico ed efficace, che ha permesso nel tempo di affermarsi come un genere proprio, avendo uno stile subito riconoscibile e con notevole appeal.

Qualità che rispecchia anche la sua immagine, che non viene oscurata dalle capacità interpretative ed eccelse doti vocali. Proprio come una supermodella, posa su Instagram in scatti che mandano in visibilio i numerosissimi fan.

Annalisa: fascino, stile e personalità

Voce intensa e sensualità disarmante, Annalisa è l’esempio perfetto per rappresentare il carisma di un’artista. Considerata una delle cantanti più attraenti della panorama italiano, ha dimostrato sul palco di Sanremo quanto sappia dosare alla perfezioni le sue doti estetiche e vocali.

In look estremamente magnetici e con le sue performance così emozionanti, ha convinto proprio tutti, e ormai posa come una vera modella sui social. Un aspetto che hanno notato anche i fan, che ammirano i suoi scatti e ne elogiano la bellezza. Il suo profilo vanta 1,5 milioni di follower, notorietà che le conferisce una risonanza social non indifferente.

Nell’ultimo post su Instagram, per Polaroid Eyewear, si lascia ritrarre in un’irresistibile tenuta casual sullo sfondo arancione, per un tocco di pop. Camicia blu, top ruggine, pantalone chiaro e occhiali da sole dalla linea cat eye, è il ritratto della primavera dal leggero sapore vintage, che conquista il web.

Il suo sorriso incanta i fan, che esprimono il loro sentimento nei commenti: “Sei bellissima“, “Ormai sei una modella“, “Sei speciale“, quasi una venerazione..

Tripudio di like per la semplicità di questo scatto, che valorizza la bellezza naturale di Annalisa: strepitosa.