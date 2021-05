Avanti un altro, il concorrente spiazza Bonolis: “Lavoro con le palle”

Ad Avanti un altro non mancano i colpi di scena. Il concorrente riesce a far rimanere senza parole Paolo Bonolis, il suo lavoro è molto particolare

Ad Avanti un altro ogni sera le risate sono assicurate. Non mancano i colpi di scena tra le battute dei personaggi del Salottino capeggiato da Miss Claudia e gli altri che fanno parte del Minimondo, le gag create ad hoc dai due presentatori ma anche i concorrenti si “prodigano” per mettere del sale in puntata.

Con le loro affermazioni spesso riesco a lasciare anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti senza parole. La storica coppia di conduttori è irriverente, lo sappiamo ma a volte capita che le uscite dei concorrenti sono così particolari che anche loro non sanno cosa dire.

E’ successo spesso e anche stasera si è ripetuto con il primissimo concorrente in gara, Alessio, che con la sua presentazione ha lasciato di sasso Paolo Bonolis.

Avanti un altro, Alessio e il lavoro molto particolare

E’ stato proprio il primissimo concorrente della serata di oggi che ad Avanti un altro ha lasciato di stucco Paolo Bonolis. Il giovane ha spiazzato il conduttore romano non appena ha iniziato a presentarsi.

Ha sbagliato in primis i tempi. Alessio sembra avere fretta di presentarsi e appena seduto in postazione vorrebbe parlare ma Bonolis lo ferma, c’è da presentare prima Miss Claudia e il Salottino e attendere l’arrivo del Maestro Luca Laurenti dall’alto dopo la sua performance musicale.

Fatti i convenevoli si può iniziare il gioco vero e proprio. Bonolis invita il suo amico e collega a sbrigarsi “perché Alessio ha fretta” scherzando. E così il concorrente esordisce: “La prima volta in televisione e ho toppato subito”. Bonolis non può non rispondere e così precisa: “Sì, un bell’esordio”.

Alessio passa subito a spiegare cosa fa nella vita e racconta: “Io lavoro tutto l’anno con le palle”. Bonolis choccato davanti ad un’ammissione del genere ha chiesto maggiori spiegazioni dicendo: “Lavora con le palle? Bravo”.

E subito arrivano da parte del concorrente le spiegazioni: Alessio è titolare di una ditta che si occupa di allestimenti natalizi tra i quali anche le palline per l’albero di Natale. Un lavoro che viene svolto tutto l’hanno per essere poi pronti nel periodo pre-natalizio dove c’è la maggiore vendita.

E allora il conduttore romano non ce la fa a trattanersi e aggiunge: “lavorate anche con i puntali” e Alessio annuisce ridendo. Ora che Bonolis e Laurenti hanno le idee più chiare possono andare avanti. Il concorrente termina la sua presentazione e poi si parte con il gioco.

“Ha una splendida luce negli occhi” gli dice il marito di Sonia Bruganelli e si parte con la prima serie di domande specificando che lui è anche molto fortunato. “Speriamo che vinco così le mie amiche le prendo a lavorare con me” aggiunge il concorrente. Per Alessio non ci poteva essere argomento più azzeccato: “Palle, palline e palloni”. E così Bonolis non si può esimere dal commentare: “Calza a fagiolo”.

Come dargli torto per uno che lavora a contatto con le palle tutto l’anno. Ma niente da fare per Alessio che si ferma al primissimo colpo. Le prima due domande sulle palle non vanno a segno. Due risposte consecutive sbagliate e così deve lasciare la postazione al prossimo concorrente.