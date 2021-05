Riconoscete questa bambina? Oggi è una cantante famosa -FOTO

Impossibile non riconoscerla, lo sguardo è rimasto lo stesso di tanti anni fa. Vispa e attenta ai dettagli: Annalisa da bambina, cambiata?

Classe 1985, scoperta da Maria De Filippi nel programma di Amici, Annalisa è oggi una cantante di successo. Quest’anno abbiamo potuta ammirarla sul palco dell’Ariston con il suo brano Dieci poi divenuto disco platino. Si è aggiudicata inoltre il disco d’oro per l’album Nuda. Una soddisfazione dietro l’altra, un seguito prorompente e una carriera da vivere. Di una semplicità unica, la star si mostra così com’è e i fan la adorano anche per questo oltre che per il talento indiscutibile.

