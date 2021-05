Beautiful, anticipazioni puntata 5 maggio: invito a cena a sorpresa

Beautiful, anticipazioni 5 maggio: Ridge comunica a Steffy l’invito ad una cena poco piacevole. Lei è contrariata.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Brooke alle prese con la loro crisi coniugale per colpa di Thomas. Anche Liam ed Hope sono vicini ad una rottura definitiva e si confrontano sui rispettivi sentimenti per i fratelli Forrester. Mentre la Logan è convinta che il fidanzato sia ancora innamorato di Steffy, Liam reputa inaccettabile che Hope continui a comportarsi come se fosse la madre di Douglas. Il piano di Thomas per allontanarli sta funzionando e Zoe è un tassello fondamentale di tutta la questione.

Beautiful, anticipazioni 5 maggio: Liam mette in guardia Zoe

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas proseguirà nel suo intento di far ingelosire Thomas di lui. Per farlo userà Zoe, cercando di convincere l’intera famiglia di aver scelto proprio lei come madre adottiva di suo figlio. Douglas, troppo legato a Hope per accettare la questione, correrà dalla Logan chiedendole di non abbandonarlo. Nel frattempo Steffy riceverà un invito a cena da parte di Ridge. Alla cena sarà presente anche Zoe, la persona che insieme a suo padre ha coperto il rapimento di Beth. Per Steffy la presenza della Buckingham alle cene di famiglia è troppo da sopportare.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam metterà in guardia Zoe dall’autenticità dei sentimenti di Thomas. È evidente che il Forrester la stia solo usando per arrivare ad Hope, ma lei è troppo presa dalla loro idilliaca storia d’amore per accorgersene. Per una volta, Liam sembra davvero averci visto lungo. Ma riuscirà a farsi ascoltare?