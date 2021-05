Benedetta Fatto in casa. L’innovativa ricetta della confettura di fragole – VIDEO

Benedetta Fatto in casa. Volete una ricetta super facile per ottenere una confettura di fragole con i fiocchi? Basta seguire le semplici spiegazioni della ricetta della cuoca più amata e seguita d’Italia. Seguiamo passo passo i suoi consigli

Se è vostra intenzione realizzare un piatto rustico e saporito, un dolce sfizioso o un manicaretto particolare, non potete far altro che affidarvi ai consigli della cuoca più amata d’Italia. Benedetta Rossi, con i suoi modi gentili, le spiegazioni chiare e i suggerimenti con i trucchetti per preparare delle pietanze da leccarsi i baffi, è stata accolta metaforicamente in tutte le nostre case come si fa come una simpatica zia, sempre benvenuta.

Al momento è impegnata con la registrazione di una nuova stagione di Fatto in Casa per Voi. Nel frattempo non dimentica di lasciare delle ricette prelibate sui canali social. Scopriamo insieme come realizzare la sua fantastica confettura di fragole, ottima per farcire torte, da spalmare sul pane o mangiare accompagnata anche a formaggi per i palati più raffinati.

Benedetta Fatto in casa. Una confettura da leccarsi i baffi

Partiamo dagli ingredienti:

2Kg di Fragole

750g di Zucchero

il succo di 2 Limoni

2 bustine di Vanillina (facoltativo)

Procedimento:

Lavare le fragole e tagliarle a pezzetti in maniera grossolana. Prendere 1/3 del totale dello zucchero e versarlo sulle fragole appena tagliate e mettere da parte la restante parte. Aggiungere quindi il succo di due limoni. Dare una bella mescolata e mettere il risultato ottenuto a macerazione per la durata di 8 – 12 ore in frigorifero.

Trascorso tutto questo tempo, le fragole avranno rilasciato un cospicuo quantitativo di succo. Bisognerà quindi separarlo dalle fragole stesse, filtrandolo grazie all’ausilio di un semplice scolapasta e, unendolo allo zucchero rimasto (circa 500 gr). Mettere il tutto in un pentolino sul fuoco, senza dimenticare di dare una bella mescolata. Far cuocere a fiamma viva per circa 15 minuti: l’acqua evaporerà, facendo rimanere uno sciroppo denso. Aggiungiamo a questo punto le fragole tagliate a pezzi.

Lasciamo il composto ancora in cottura per altri 20 minuti. A questo punto la confettura è pronta. Aggiungere a piacere 1 o 2 bustine di vanillina se si gradisce l’abbinamento di sapore con il frutto. Appena il composto sarà completamente raffreddato, lo si può riporre nei barattoli di vetro e farli bollire a bagnomaria per 20 minuti, ricoprendoli totalmente di acqua.

Il procedimento è semplice e la confettura così realizzata ha una durata di conservazione di circa 2 anni.