Buongiorno, Mamma: anticipazioni mercoledì 5 maggio (terza puntata)

Buongiorno, Mamma: anticipazioni terza puntata. Troppo preso dai segreti di famiglia recentemente venuti a galla, Guido trascura i problemi di Sole.

Buongiorno, Mamma! torna domani, mercoledì 28 aprile, con il terzo dei sei appuntamenti previsti dalla programmazione Rai. La fiction, ispirata alla vita di Angela Calise Moroni, ruota attorno alla vita di Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) e della sua famiglia. Entrata in coma quando i suoi cinque figli erano ancora piccoli, Anna è una figura assente, ma idealmente presente della vita della sua famiglia. Il marito Guido Borghi (Raul Bova) e i figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino vivono infatti in attesa del suo risveglio. Nell’ultima puntata, Guido ha scoperto che Anna – prima di finire in coma -ha prelevato dei soldi dal conto destinato a loro figli. La sua nuova infermiera personale, inoltre, l’accusa di essere responsabile della scomparsa di sua madre Maurizia.

Buongiorno, Mamma: anticipazioni terza puntata

Dalle anticipazioni di Buongiorno, Mamma! scopriamo che Guido sarà troppo preso dal venire a capo dei segreti di famiglia per riuscire a stare vicino alla figlia Sole. La ragazzina, rimasta incinta di Federico, passerà gran parte del tempo ad evitarlo e si rifiuterà di rivelare ad amici e familiari l’identità del padre del bambino. Francesca, invece, sarà ossessiona da alcuni ricordi d’infanzia e si recherà dal nonno Elio per chiarirsi le idee. Circa la scomparsa di Maurizia, infine, il Vicequestore Colaprico chiederà all’infermiera Agata di firmare dei fogli per riaprire il caso.

La terza puntata di Buongiorno, Mamma! andrà in onda mercoledì 5 aprile in prima serata su Rai 1. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni!