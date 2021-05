Buongiorno, Mamma: anticipazioni mercoledì 12 maggio (quarta puntata)

Buongiorno, Mamma: anticipazioni quarta puntata. Guido indaga sulle vere intenzioni di Agata.

Dopo il grande successo delle prime puntate, Buongiorno, Mamma! torna mercoledì 12 maggio, con il quarto dei sei appuntamenti annunciati dalla Rai. Ispirata ad una storia vera, la fiction gira attorno alla vita di Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) e dei suoi cinque figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Seppur fisicamente assente, poiché in coma da anni, Anna è virtualmente molto presente nella vita dei ragazzi e del marito Guido (interpretato da Raul Bova).

Nell’ultima puntata, Guido ha trascurato la sua famiglia per risolvere il giallo di Agata, un’infermiera che accusa Anna di aver fatto scomparire sua madre. La piccola Sole, invece, ha trascorso una notte con il compagno Federico e adesso non sa come affrontare un’inaspettata gravidanza.

Leggi anche -> Amici 20, scoppia la lite tra Rudy e Deddy

Buongiorno, Mamma: anticipazioni quarta puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STELLA EGITTO (@stellaegitto)

Leggi anche -> Che Tempo Che Fa, arrivano notizie clamorose: chi presenterà il prossimo anno

Dalle anticipazioni di Buongiorno, Mamma! sappiamo che Guido continuerà ad indagare sul passato di Agata, proprio mentre lei gli starà organizzando una festa di compleanno. Che risvolti avrà la vicenda, ma soprattutto cosa ci sarà sotto? Per quanto riguarda Sole, la ragazza si troverà a dover gestire le inaspettate attenzioni di Federico, mentre Francesca capirà di non poter più nascondere i suoi sentimenti per Armando.

In aggiornamento

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulla nostra pagina Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

La terza puntata di Buongiorno, Mamma! andrà in onda mercoledì 12 aprile in prima serata su Rai 1. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni!