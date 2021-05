Carolina Stramare, in costume le forme non passano inosservate- Foto

Carolina Stramare pubblica delle stories dove sfoggia il suo bellissimo fisico in costume. L’ex Miss Italia conquista sempre di più i follower. Date un’occhiata anche voi alle immagini nelle stories!

Ancora una volta Carolina Stramare lascia a bocca aperta per la sua bellezza. L’ex Miss Italia ha pubblicato delle stories con tanto di scatti in pieno agosto, in costume, dove sfoggia le sue forme da perdere la testa.

Una bellezza davvero unica, capace di deliziare chiunque. Nelle ultime ore questi scatti dove è impossibile non notare la sua bellezza naturale e semplice.

LEGGI ANCHE –>Carolina Stramare, il body mette tutto in bella mostra: non manca il commento di… – FOTO

Chi è Carolina Stramare, l’esperienza all’Isola e il titolo di Miss Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)



La Stramare è nata a Genova nel 1999, precisamente il 27 gennaio. Diplomata al Liceo scientifico, per lei il successo arriva nel 2019 quando ottiene il titolo di Miss Lombardia che la porta a vincere l’intero concorso, nell’ottantesima edizione condotta da Alessandro Greco.

Dal 15 marzo è stata impegnata con L’Isola dei Famosi, per poi ritirarsi poco dopo.

La sua è una carriera che si è sviluppata soprattutto nell’ambito della moda. Ha lavorato con il gruppo FCA a Shagai e ha realizzato una compagna globale per il marchio Alfa Romeo. Nel corso degli anni ha collaborato anche con altri stilisti di spicco come Paul Marciano, Tezenis, Colmar e Philipp Plein.

Da un paio di anni si è dedicata in tutto e per tutto al lavoro di influencer.

Il suo traguardo più importante è stato sicuramente il titolo di Miss Italia. E pensare che, prima della finale, era stata scartata dalle 10 finaliste scelte dal pubblico, per poi essere ripescata dalla giuria di qualità.

La Stramare può essere considerata la Miss che ha mantenuto per maggior tempo la carica di Miss Italia. Rispetto alle altre, infatti, ha potuto godere di questo “privilegio” per molto tempo a causa delle tempistiche allungate a causa del Covid.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulla nostra pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Non ci resta che attendere, a questo punto, per scoprire quali saranno gli altri scatti che pubblicherà sui social con tanto di like e commenti dei suoi fan più affezionati.